Bakan Kurum: Yıkılan binalarda kusur bulunup bulunmadığı tutanak altına alınıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle binaların yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemede bulundu.

Depremzedelerle görüşen Kurum, onların taleplerini dinledi, ayrıca çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, evinin durumu hakkında bilgi veren depremzede Mürsel Alyukarı'ya şunları söyledi:

"Şimdi enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşacağız. Önceliğimiz bu. Onun dışında savcılarımız tüm binalarla ilgili bu binaların yılı itibarıyla da durumlarına bakarak burada işçilik hatası, proje hatası, ihmal, kusur var mı, bunların hepsini tutanak altına alıyoruz. Gereği de yapılacak."

Alyukarı da "Bizim nasıl canımız yanıyorsa onlar da yansın." dedi.