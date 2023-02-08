Depremin etkisi tren raylarında: Tel gibi büktü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren raylarının depremin etkisiyle yerinden oynayıp yana kaydığı görüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 20:20, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 20:32
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremde demir yolu da zarar gördü. Depremin etkisiyle tren rayları yerinden oynayıp büküldü.
Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren rayları, deprem sırasında bükülüp yana kaydı.
Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları kullanılamaz hale geldi.
Bu nedenle tren seferleri de iptal oldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız