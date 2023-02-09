Erdoğan: 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz

Birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yapan Erdoğan, "Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum. Bunun yanında da üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugünü böyle konuşmam çok daha farklı konuşurum. Zira şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber ederek hazine maliye başta olmak üzere adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm depremzedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladım. Bu bir son değil. Ama bir yıl içerisinde de tüm felaketzedelerimizin konutlarını talimatı verdim 10 vilayetimizin onunda TOKİ yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle hem enkaz kaldırmaları hızlandıracağız, bunun yanında da konut yapımını hızlandıracağız. Bir yıl içinde hedefimiz Malatya'da Elazığ'da Bingöl'de Van'da olduğu gibi, ki bunlar bizim bildiğimiz işler bunları yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış hükümetiz. Bunu yapacağız. İlçelere varıncaya kadar bütün bunları inşallah halledeceğiz. Şu anda AFAD'ın bütün çadırları ile ilçeler biliyorsunuz depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette. Çalışmalar buralarda sürdürülüyor" diye konuştu.