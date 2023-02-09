29 yaşındaki bir genç 71 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği Adıyaman'da 29 yaşındaki bir genç 71 saat sonra 4 katlı binadan yaralı olarak kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 03:54, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 03:56
Adıyaman merkeze bağlı Turgut Reis Mahallesi Sakarya caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Muhammet İlkbey Aras (29) AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrası enkaz altından 71 saat sonra sağ olarak yaralı halde çıkarıldı. Tekbir ve alkışlarla ambulansa bindirilen Aras, hızlıca hastaneye sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız