Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi
Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 03:56, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 04:03
Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkez üslü depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da yaşanan can kayıplarının yanı sıra, sağ kurtulan binlerce vatandaş evsiz kaldı. Kentte kalmak isteyen vatandaşlar için kentin birçok noktasında AFAD ve Kızılay tarafından afet çadırları kuruldu. Afet çadırlarına vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız