Borsa üç günde 800 milyar TL eridi!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem borsayı da vurdu. Borsa İstanbul'da (BIST) dün günlük kayıp yüzde 7'yi, 3 günlük kayıp ise yüzde 16'yı buldu.

Şirketlerin toplam değeri üç günde 800 milyar lira eridi. Sert düşüşlerin ardından Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu.

Yatırımcıların ilk 3 günün işlemlerinin iptali yönünde talepleri karşılık bulmazken, dün yapılan açıklamada, Borsa'da işlemlerin 14 Şubat 2023 tarihine kadar kapalı olacağı duyuruldu. Dünkü işlemler de iptal edildi.

ÖMER TEMÜR