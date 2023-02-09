Borsa üç günde 800 milyar TL eridi!
Borsa İstanbul'da deprem ve OHAL kararı ile kayıplar 3 günde yüzde 16'yı aştı. Şirketlerin değeri üç günde 800 milyar lira eridi. Sert düşüşlerin ardından Borsa 5 gün tatil edildi, dünkü işlemler iptal edildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 07:50, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 07:51
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem borsayı da vurdu. Borsa İstanbul'da (BIST) dün günlük kayıp yüzde 7'yi, 3 günlük kayıp ise yüzde 16'yı buldu.
Şirketlerin toplam değeri üç günde 800 milyar lira eridi. Sert düşüşlerin ardından Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu.
Yatırımcıların ilk 3 günün işlemlerinin iptali yönünde talepleri karşılık bulmazken, dün yapılan açıklamada, Borsa'da işlemlerin 14 Şubat 2023 tarihine kadar kapalı olacağı duyuruldu. Dünkü işlemler de iptal edildi.
ÖMER TEMÜRMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız