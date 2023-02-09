Yıkımın sebebini 160 mühendis araştıracak
Kahramanmaraş depremleri sonrası 10 kentte binlerce binanın yerle bir olması sonrası 'yapı denetimi' gündeme geldi. Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde yapı denetimli binalarda can kaybı olmadığını belirten Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Şahin, '160 mühendisle bölgeye gidiyoruz' dedi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 07:56, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 07:55
Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6'lık depremlerde hem eski hem de yeni binalarda yıkılmalar yaşanırken, binalardaki yapı denetiminin düzgün yapılıp yapılmadığı tartışmaları yeniden gündeme geldi.
Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin; Van, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinin hiçbirinde yapı denetimli binalarda can kaybı olmadığını söyledi.
Şahin "Yapı denetim sistemi, 1999 depreminden sonra başladı. 1999 depreminden bu yana kadar yapı denetim sistemiyle 1 milyar 975 milyon metrekare inşaat denetlendi. Bizim başarımızın tek bir testi var, o da deprem" dedi.
Şahin "160 mühendisle bölgeye gidiyoruz" dedi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız