57 blok da yıkıldı: Sitede 3 bine yakın kişi yaşıyordu

Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi'nde 600 Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri bir yanda acı, diğer yanda da ümitli bekleyişin sürdüğü yerlerden birisi. Depremin sebep olduğu büyük yıkımı ortaya koyan sembol resimlerden birisine konu olan site 5'er kat 57 ayrı bloktan oluşuyor. Her blokta 10 daire olmak üzere sitede 570 konut bulunuyor.

FACİA GELİYORUM DEMİŞ



Siteye planlama aşamasında 600 daire yapılmak istendiği için (ama 30 daire tamamlanamamış) 600 Evler adı verilmiş. Konutlar 1998 yılında kooperatif tarafından tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş. İlerleyen zamanlarda konutların duvarlarında çatlaklar, dökülmeler olduğu bilindiği halde önlem alınmamış. İşte bu ihmalin ağır olmuş. Depremde blokların büyük bölümü yerle bir olmuş. Ayakta kalan birkaç bloğun da ya alt katları çökmüş, ya da kullanılamayacak kadar ağır hasarlı. Sitede en az 3 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

10 EKİP ÇALIŞIYOR



AFAD'ın koordinesinde 10 ayrı ekip bu bölgede çalışma yürütüyor. Sitede enkaz çalışmalarının ardından yaklaşık olarak 207 yaralı ve 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aradan 2 günden fazla süre geçmesine rağmen enkaz altında kalan yaralılarla iletişim kurularak su verildi. Çalışmaları takip ettiğimiz sırada Ankara'dan gelen kurtarma ekibi 54 yaşında bir kadını enkazdan çıkarmayı başardı.

Hemen ardından mutlu haberler gelmeye devam etti. Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalarda 3 bebek ve 2 genç kızı canlı olarak çıkartıldı. Aynı sitede evi olan ve kurtarma çalışmalarına elleriyle destek veren Mehmet Yılmaz, "Her şey sanki film sahnesi gibiydi. Ben çok şükür kurtuldum ama Hatay yerle bir oldu. Yıkılan binalarda insanların ezildiğini gördüm, elimden geldiğince onları çıkartmak için mücadele ettim. Ama burada can pazarı var. Herkes enkaz altından çıkacak canlar için var gücüyle çalışıyor" dedi.

ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA GİDİP GELDİK



Enkazdan 28 saat sonra çıkartılan Cesur Elmas ise "Saat 4'te deprem oldu. Diğer gün sabah 8'de kurtarıldık ama sırılsıklamdık. 'Depremden ölmedik, Yarabbi sen bizi soğuktan yağmurdan öldürme' diye dua ettik. 3 kişilik aileyiz eşim ve benim kalçamız kırıldı. Oğlum bizi kurtardı. Rabbim bize nefes verdi de yaşayabildik hamdolsun . Yoksa 1 gün boyunca enkaz altında betonların arasında soğuktan ölürdük. Enkazın altında ölümle yaşam arasında gidip geldik, Allah hepimize yardım etsin. Devletimizden Allah razı olsun, burada herkes çok yardım ediyor. Devletimizin bütün kurumlarını burada görebiliyoruz, çok büyük bir felaket yaşadık" ifadelerini kullandı.

ECZANELER HASTANEYE İLAÇ TAŞIYOR



Enkaz altından çıkarılan depremzedeler jeneratörle elektrik verilen hastanelerde tedavi altına alınıyor. UMKE ve Sağlık Bakanlığı ile bölge hastanelerine destek olmak amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden gelen gönüllü doktorlar bulunuyor. Aynı zamanda yabancı yaralılar için çevirmenlik yapan birçok gönüllü hastanelere destek amacıyla geldi. Şehirdeki eczaneler aralıklarla hastanedeki ilaç ihtiyacı için kendi ilaçlarını getiriyor. AFAD ve Kızılay ekipleri çadırlar kuruyor. Depremzedeler için belirli noktalarda battaniye, kuru gıda, su ve hijyen malzemeleri dağıtılıyor.

250 daireli rezidans yerle bir



Antakya'da, yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişi olduğu öğrenilirken, ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için 'Cennetten bir kare' yazdığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Öte yandan Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğunu söylemişti.

Burak Doğan