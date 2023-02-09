10 ili vuran depremin ardından 1185 artçı sarsıntı oldu

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Bugün en büyükleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5.0 ve Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen 4.4 şiddetindeki artçılarla beraber toplam 1185 artı sarsıntı meydana geldi.