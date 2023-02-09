10 ili vuran depremin ardından 1185 artçı sarsıntı oldu
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Bugüne kadar topla 1185 artçı sarsıntı gerçekleşti. Bugün meydana gelen en büyük artçı sarsıntının şiddeti 5.0 oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 13:58, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 14:00
Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Bugün en büyükleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5.0 ve Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen 4.4 şiddetindeki artçılarla beraber toplam 1185 artı sarsıntı meydana geldi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız