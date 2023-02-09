Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Yunan televizyonu 'Ben Seni Sevduğumi' parçası eşliğinde açıldı

Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini ülkemizdeki deprem görüntülerinden oluşan bir klip ile girdi. klipte "ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum" şarkısı çaldı.