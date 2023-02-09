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3,5 yaşındaki Miran'ı, 29 saat sarılan babası kurtardı

Tam 29 saat enkazın altında kaldıktan sonra önceki gece yaralı olarak çıkarılan 3,5 yaşındaki Miran Tekeş, dün sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Depreme mutfakta yakalanan Miran'ı, enkaz altında babası Mehmet Tekeş'in kollarının arasında sarılarak koruduğu öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan Mehmet Tekeş (28) ise birkaç saat sonra tedavi altına alındığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 10:58, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 11:00
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da enkaz altında kalan ve tam 29 saat sonra çıkarılan 3,5 yaşındaki Miran Tekeş, dün sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na yaralı taşıyan askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Depreme babasıyla mutfakta yakalanan Miran'ı, enkaz altında babası Mehmet Tekeş'in sarılarak koruduğu öğrenildi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Tekeş ise birkaç saat içinde tedavi altına alındığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Miran'ın 5 yaşındaki ablası Almira ile annesi Birgül Tekeş ise depremi yaralı olarak atlattı ve Malatya'da tedavi altına alındı. Miran'ın İstanbul'a getirildiğini öğrenen akrabaları Turgut ve Dilek Tekeş çifti, Silivri'den İstanbul'a gelerek küçük çocuğun tedavi altına alındığı hastaneye koştu.

Turgut Tekeş, "Mehmet'i maalesef kaybettik, TSK'da korucuydu, inşallah şehitlik mertebesine erişti. Miran ve ailesini, Mehmet'in arkadaşı Ramazan ile AFAD ekipleri çıkarmış" dedi.

"29 SAAT İKİ KOLUNUN ARASINDA KALDI"

Yengesi Dilek Tekeş ise Miran'ı hastanede gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu, tedavisinin halen devam ettiğini söyledi. Dilek Tekeş, "Ben Miran'ın yengesiyim. Miran Malatya'dan deprem enkazından buraya geldi. Şu an durumu iyi, doktorlarıyla görüştüm bütün müdahaleler yapıldı. Kendim de bizzat Miran'ı gördüm.

Ellerine dokundum. Çok iyi, Allah annesine bağışlasın inşallah. Şu anlık kız kardeşi hafif yaralarla atlattı. Annesinin belinde birkaç kırık var.

Babası gece 2.30'da şehit oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Turgut Tekeş ise, "Çocuğumuzun bebeğimizin yanındayız. Sağ salim şu anda odada. İnşallah bu durumları da atlatacak. Şu an durumu stabil.

Babası oğlunu kurtardı. Ameliyat edilecekti, olmadı. Allah nasip etmedi demek ki, alacağı nefes buraya kadarmış. Allah rahmet eylesin ölen bütün vatandaşlarımıza.

Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu. Babasının enkaz altında Miran'ı bir an olsun bırakmadığını kaydeden Tekeş, "29 saat çok ağır bir yükün altında, iki kolunun arasında kaldı.

Babasının arkadaşı, Ramazan diye bir arkadaşımız Allah razı olsun, o da AFAD ekipleriyle beraber yardımcı oldu. Mehmet'i de çıkardılar. Ama ameliyat esnasında kalbi durdu. Diyecek bir sözümüz yok, acımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun. TSK mensubu kendisi, korucu. Allah şehitlik mertebesine erdirsin inşallah. Acımız büyük" şeklinde sözlerini noktaladı.

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