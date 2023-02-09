AFAD, iki ilde arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kilis ve Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 12:44, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 12:43
AFAD'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
- AFAD: "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız