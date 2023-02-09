Bakan Özer: 10 ilde 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 10 ilde yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve YİBO'larda 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 11:16, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 11:16
Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 10 ilde yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve YİBO'larda 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız