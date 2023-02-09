Tarım Kredi marketleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı

Birlikten yapılan açıklamada, Tarım Kredi'nin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiği aktarıldı.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren, bölgede yaşayan vatandaşların gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla deprem bölgesindeki marketler ve depolardan yaklaşık 50 tır ürün yardımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra temel gıda ve hijyen ürünlerini içeren 14 tır AFAD koordinasyonunda dağıtılmak üzere bölgesel ayni bağış depolarına sevk edildi. Deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldı."

Arama kurtarma konusunda eğitimli personelin, AFAD ile koordineli şekilde afet bölgesinde görevli kurtarma ekiplerine destek ve lojistik yardım sağlamak amacıyla bölgeye gönderildiğine işaret edilen açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm milletimize sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.