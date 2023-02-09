İYİ Partili Dervişoğlu: OHAL süresi 1 ay olursa destek veririz

Kahramanmaraş Depremi
OHAL kararı Meclis'te: Can kaybı 14 bin 351'e yükseldi
OHAL kararı Meclis'te: Can kaybı 14 bin 351'e yükseldi
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Haluk Levent: Bölgeye kimse gönüllü gelmesin, yarardan çok zararı olabiliyor
Haluk Levent: Bölgeye kimse gönüllü gelmesin, yarardan çok zararı olabiliyor
Erdoğan açıkladı: Depremlerde can kaybı 14 bin 14'e yükseldi
Erdoğan açıkladı: Depremlerde can kaybı 14 bin 14'e yükseldi
Diyanet: Fitreler depremzedelere Ramazan'dan önce verilebilir
Diyanet: Fitreler depremzedelere Ramazan'dan önce verilebilir
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar erken yatacak
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar erken yatacak
AFAD, iki ilde arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
AFAD, iki ilde arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
Bakanlıktan açıklama: Refakatsiz çocuklara ilgili tek yetkili kurumuz
Bakanlıktan açıklama: Refakatsiz çocuklara ilgili tek yetkili kurumuz
71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri: Yarın okulum var
71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri: Yarın okulum var
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte depremle ilgili çıkan yalan haberler
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte depremle ilgili çıkan yalan haberler
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
Yıkılan binaların yarısı sigortasız
Yıkılan binaların yarısı sigortasız
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi
Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Tunç depremde hayatını kaybetti
Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Tunç depremde hayatını kaybetti
Borsa üç günde 800 milyar TL eridi!
Borsa üç günde 800 milyar TL eridi!
Eline kazmayı alan vekil, 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı
Eline kazmayı alan vekil, 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı
CTE'den 'Hatay cezaevinde isyan' iddialarına açıklama
CTE'den 'Hatay cezaevinde isyan' iddialarına açıklama
Erdoğan: 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz
Erdoğan: 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz
Üç ilde engelli ve hamile personel yarın idari izinli
Üç ilde engelli ve hamile personel yarın idari izinli
İki çocuğuyla enkazdan çıkarıldı, ilk isteği su oldu
İki çocuğuyla enkazdan çıkarıldı, ilk isteği su oldu
Türkiye, Twitter'a sorumluluklarını hatırlattı
Türkiye, Twitter'a sorumluluklarını hatırlattı
Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
2012'de yapıldı 2023'te yıkıldı: 250 rezidans yerle bir oldu
2012'de yapıldı 2023'te yıkıldı: 250 rezidans yerle bir oldu
Fuat Oktay'dan Twitter ve TikTok açıklaması
Fuat Oktay'dan Twitter ve TikTok açıklaması
AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı
AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı
Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek
Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek
Erdoğan: Depremde vefat sayısı 9 bin 57'dir
Erdoğan: Depremde vefat sayısı 9 bin 57'dir
BİM, deprem bölgesindeki mağazalarında ürünleri ücretsiz dağıttı
BİM, deprem bölgesindeki mağazalarında ürünleri ücretsiz dağıttı
Borsa İstanbul 5 gün kapalı, bugünkü işlemler de iptal
Borsa İstanbul 5 gün kapalı, bugünkü işlemler de iptal
Yıkılan binada Hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yıkılan binada Hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Partili Dervişoğlu: OHAL süresi 1 ay olursa destek veririz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) süresinin 1 aya indirilmesi halinde destek vereceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 14:18, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 14:19
Yazdır
İYİ Partili Dervişoğlu: OHAL süresi 1 ay olursa destek veririz

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, tarihin en acı günlerini yaşadığını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, enkaz altında yaşam mücadelesi verenlere selamet diledi.

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu, yaraların sarılacağını vurgulayan Dervişoğlu, "Ancak stratejik planlamadaki eksiklikler, duruma hemen vaziyet alamamak gibi nedenlerle bazı olaylar istenmedik şekilde yaşandı ve toplumsal hafızada izler bıraktı. Devletlerin, yaşadığı coğrafyanın hassasiyetini bilerek öngörü ve stratejik palanlara sahip olması gerekir. Tehlike, bağıra bağıra 'geliyorum' derken bazı ihmallerin olduğunu görüyoruz. Bunu zamanı gelince tartışacağız." diye konuştu.

- "Kayyum modelini getirebilecek bir tehdit oluşturabilir"

TBMM Genel Kurulunda bugün, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkerenin görüşüleceğini hatırlatan Dervişoğlu, "Afet kanunundan kaynaklı olarak yürütmenin kullanamayacağı bir yetki yok; bu kanunun tanıdığı hak ve yetkiler, bu süreci yürütmeye ziyadesiyle elverişlidir. Ama duruma zamanında vaziyet alamama, koordinasyonsuzluk, stratejik planın olmaması gibi nedenlerle elbette bu teklife de kayıtsız kalmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, CHP ile görüştüklerini, eğer OHAL'in, bir eksikliğin giderilmesine kolaylık getiriyorsa buna taraftar olduklarını ancak süreyi uzun bulduklarını ilettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletimizin geleceğini bağlayan uzun süreli OHAL süreci yerine, ihtiyaçların giderilmesi için kısa dönemli OHAL ilanına sıcak bakıyoruz. Bu sürenin 1 ay olmasını istiyoruz. Genel Kurulda bu talebimizi bir önergeyle Meclis'in gündemine taşıyacağız. CHP de buna sıcak baktı. İktidarın grup başkanvekillerine de talebimizi ilettik. Milletimizin geleceğini bağlayan 3 aylık OHAL sürecinin mahsurlarına işaret ederek bunun 1 aylık bir süreyle sınırlı tutulması gerektiğini belirttik. Ancak AK Parti yetkilileri bunun mümkün olamayacağını, çünkü kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını söylediler.

OHAL Kanunu'nun kolaylıklar sağlayacağını söylüyorlar. Biz böyle düşünmüyoruz. Afet kanunu bu süreç için yeterli. Afet kanununda kişisel hak ve hürriyetlerin sınırlanması söz konusu olamıyor. Ancak OHAL ile bu haklar sınırlanabiliyor. Biz bu dönemin kişisel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması dönemi olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca OHAL ile belediyelerin yetkileri, kaymakam ve valiliklere devrediliyor. Bu süreç birlik ve beraberlik içerisinde atlatılması gereken bir süreçtir. Ancak belediyelerin yetkilerinin özel kanunla kaymakam ve valiliklere verilmesi beraberinde kayyum modelini getirebilecek bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyoruz. 1 aylık OHAL ilanına 'evet' ama 3 aylık dönemi kapsayan bu sürece rıza gösteremeyiz. Milletimizin geleceğini bağlayan, belediye yetkilerinin devrine izin veren bir sürece seyirci kalmamız mümkün değil."

-"Böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız tedbirleriniz olacaktır"

Dervişoğlu, Türkiye'nin bu felaketi aşacağını, böyle bir dönemde siyasetin konuşulmayacağını, önemli olanın yaşanan felaketten ders çıkarmak olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, dün gece itibarıyla bölgeye 164 tır yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin bir soruya Dervişoğlu, "Jeopolitik ve jeolojik açıdan riskli bir bölgede yaşıyorsunuz, bilim adamları da çeşitli açıklamalar yapıyor. Devlet böyle bir coğrafyada stratejik akıl geliştirmeli. Devletin bu tür olaylara karşı plan ve stratejisinin olması gerekir. Ama görülüyor ki bu planlama ve stratejik akıl layıkıyla yerine getirilmemiş. Buna kaderin tecellisi olarak bakamayız. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız tedbirleriniz olacaktır." karşılığını verdi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Altun, Musk'ın tweet'ini alıntılayarak paylaştı: Twitter'ın işbirliği için minnettarız
Altun, Musk'ın tweet'ini alıntılayarak paylaştı: Twitter'ın işbirliği için minnettarız
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur
Erdoğan: 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz
Erdoğan: 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz
9 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
9 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Hatay Havalimanı' açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Hatay Havalimanı' açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) görev yapan öğretmenlerin kursların başlama ve bitiş tarihleri ile yer değiştirme dönemindeki hizmet puanları konularına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
MEB depremden etkilenen illere ilişkin yeni kararlar aldı

MEB depremden etkilenen illere ilişkin yeni kararlar aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle eğitim öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Proje Okulları Yönetmeliğindeki Değişikliklere Genel Bakış

Proje Okulları Yönetmeliğindeki Değişikliklere Genel Bakış

Proje Okulu Nedir Uygulama Ne Zaman Başladı?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeliden kadroya geçme halinde son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır mı?

Sözleşmeliden kadroya geçme halinde son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır mı?

Sözleşmeli personel, 5510 sayılı Kanun 4 ( a ), memurluğa geçtiklerinde ise 5510 sayılı Kanun 4 ( c ) kapsamına girerler ve çalışma statüleri değişir.
AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem için bağış hesaplarını yayımladı. Memurlar.net olarak bu hesap numaralarını yayımlıyoruz.
MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğini yeniledi
Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Danıştay 2. Dairesi, Gümrük Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri arasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Deprem sonrası Hatay'dan gelen görüntüler kan dondurdu

Deprem sonrası Hatay'dan gelen görüntüler kan dondurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalar havadan görüntülendi. Yüzlerce binanın yıkıldığı Hatay'da yaşanan yıkım havadan görüntülendi.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.