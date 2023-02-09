Kılıçdaroğlu, bölgede görevli kamu personeline 2 maaş ikramiye istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet"