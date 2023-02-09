Kılıçdaroğlu, bölgede görevli kamu personeline 2 maaş ikramiye istedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde görevlendirilen kamu personeline 2 maaş ikramiye yatırılmasını istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 15:50, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 15:51
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız