Kamu kurumları konteynerde hizmet verecek
AFAD ekipleri, Malatya'da kamu kurumlarının görevlerini rahatlıkla yapabilmeleri için ilk etapta 25 konteyner kurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 16:00, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 16:02
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, AFAD ekipleri yaraları sarmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Malatya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyeleri gibi kamu kurumlarına 25 konteyner kurulumu yapan ekipler, kamu görevlilerinin görevlerini rahatlıkla yapabilmelerine imkan sağlıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız