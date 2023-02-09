Bayraktar'dan deprem bölgesine dev bağış

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

BAYKAR Teknoloji Şirketi depremin ilk gününden bu yana yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kahramanmaraş depremi için şimdiye kadar toplamda 655 milyon TL'lik yardım yaptıklarını duyurdu.

Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadelere yere verdi;

"Depremin 4. gününde de yardım organizasyonlarına devam ediyoruz. Bugün merhum babamız Özdemir Bayraktar ve annemiz Canan Bayraktar adına AFAD'a 300 milyon TL daha nakdi bağış yaptık. Tüm kalbimizle Milletimizin yanındayız."

Bayraktar daha sonra Milli İHA'ların deprem bölgelerinde yaptığı çalışmaların görüntülerini gün gün yayınladı.

Bayraktar videolu paylaşımına, "Milli İHA'larımız depremin ilk gününden bu yana milletimiz için nöbette. 9 Bayraktar Akıncı ve 22 Bayraktar TB2 zorlu hava şartlarına rağmen kriz masasına destek amacıyla görev uçuşlarına devam ediyor. Tüm gayretimiz ve çabamız milletimiz için seferber" dedi.