Konyaspor 60 depremzedeyi stadyumda ağırlıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Arabam.com Konyaspor Kulübü, 60 depremzedeyi stadyumdaki 20 locada misafir etmeye başladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulübün yaşanan deprem sonrası duyarlılıkla yardım kampanyalarına destek verdiği bildirdi.

Stadyumdaki 20 locanın bölgeden gelecek depremzedeleri misafir etmek için önceden hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere 20 aileden oluşan 60 vatandaşımızı, Konya MEDAŞ Büyükşehir Stadımızın localarında konuk ediyoruz. Vatandaşlarımız, yetkili mercilerin yönlendirmesiyle stadyumumuza geliyor Depremzedelerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içindeyiz. Ayrıca yönetim kurulu ve hayırseverlerin iş birliğiyle 100 konteyner ev daha önce deprem bölgesine gönderildi. Önümüzdeki dönemde, deprem bölgelerinde birer "Konyaspor Köyü" kurulması planlandı."