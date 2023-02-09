Elbistan'da 4 kişilik depremzede aile 84 saat sonra asansör kabininden kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremden 84 saat sonra ulaşılan 4 kişilik Kılıç ailesi, asansör kabininden sağ çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 17:32, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 17:36
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Elbistan ilçesindeki çalışmalar kapsamında Pınarbaşı Mahallesindeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Kazı çalışmalarının ardından sesin asansör kabininden geldiğini tespit eden ekipler, baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha'ya (9) ulaştı.
Depremin üzerinden geçen 84 saatin ardından kurtarılan 4 kişilik Kılıç ailesi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız