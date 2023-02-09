Bakan Dönmez: Doğal gaz ve elektrik faturalarının tahsilatı ertelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlardan elektrik ve gaz faturalarının tahsilatıyla ilgili sorular geldiğini belirterek, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, İskenderun Teknik Üniversitesindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mobil Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yaptı.

Akaryakıtla ilgili arz ve rafineri tarafında herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ve stokların yeterli olduğunu kaydeden Dönmez, "Büyük oranda zaten bu sorunlar çözüldü. Bu bölgede yaklaşık 1850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremde etkilendi. Yani hizmet veremez hale de gelmiş oldu. Ama diğer akaryakıt istasyonlarımızdan bu hizmeti sürdürüyoruz." diye konuştu

Dönmez, vatandaşın doğal gaz ve elektrik faturalarının tahsilatı konusunda sorular yönelttiğine işaret ederek, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bakanlık 9 bin 790 personelle arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına da değinen Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile özel sektöre ait madencilik şirketlerinden 8 bin 900'den fazla madencinin arama kurtarma faaliyetleri için deprem bölgelerine intikal ettiğini söyledi.

Dönmez, madencilerin arama kurtarma konusunda tecrübeli olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışanlarımız şu anda insanlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir gayret ve çaba göstererek çalışmalarına devam ediyor. Madencilik sektörünün yanı sıra TTK ve Türkiye Petrolleri gibi kurumlarımızdan da yaklaşık 880 civarında personelimiz bu arama çalışmalarına devam ediyor. Bakanlığımızın ilgili kuruluşları ve özel sektörle birlikte 9 bin 790 arama kurtarma çalışmalarına destek veren çalışanımız var." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yardım çalışmalarına ilişkin Dönmez, şunları kaydetti:

"Bölgeye ülkemizin dört bir tarafından yardım geliyor. Milletimiz bu zor zamanları atlatmak için muazzam bir birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Yardımlara ilişkin 2 husus çok önemli: Birincisi yardımları tabii bir zamana yaymamız ve planlı, programlı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu açıdan özellikle yardım göndermek isteyen vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza AFAD'la koordineli bir şekilde çalışmalarını öneriyoruz."