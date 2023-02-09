Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi
Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendiğine dair YÖK'ten açıklama geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 17:54, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 19:07
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;
.Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızdaöğrenim gören
öğrencilerimizin eğitim ve öğretime
katılamayacak olmaları,
.Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudanetkilenmiş olmaları,
.Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmaküzere akademik ve
idari personelimizin arama, kurtarma ve
yardım faaliyetlerine katılmaları,
dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız