Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te deprem bölgesinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Geçtiğimiz pazartesi günü bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketi ile sabah 04.17'de karşı karşıya kaldık. Kilis'te bu felaketten etkilenen şehirlerden biri oldu. Malum Kahramanmaraş merkezli bu felakette ne yazıkki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var, yaralı sayımız var. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş ile en çok etkilenen bir diğer şehrimiz Hatay'daydım. Buraları gezdim. Bölge genelinde depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 546'ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Yine bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış. 173 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatadaşımız ise yaralanmıştır.

Hiç bir atandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibarıyla depremzede vatandaşlarımıza 10'ar bin lira destek vereceğiz. Konutları yıkılanlar ile ilgili olarak da TOKİ vasıtası ile Çevre Şehircilik Bakanımız koordinasyonunda bir yıl içerisinde bu konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz.