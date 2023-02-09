Darp meselesi anlaşmazlığında, depremzedelere yardımla uzlaşma sağlandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darp dosyasında uzlaşma sağlandı.

Mağdur İ. E.'nin şüpheliler M.D., M.T. ve Ş.G. tarafından darbedilmesine ilişkin dosyada, şüphelilerin depremzedeler için AFAD'a 1000 lira bağış yapılması karşılığında mağdur şikayetinden vazgeçti, taraflar uzlaştı.