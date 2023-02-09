Kılıçdaroğlu ve eşi, Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve eşi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın felaketinde yaralanan ve tedavileri için Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane yetkililerinden de bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Selvi Hanım'la beraber depremden kurtulan, şu anda hastaneye yatan hastaları ziyaret ettik. Kolay bir şey değil, gerçekten Türkiye'nin yüreği yanıyor." dedi.

Depremzedelerin yaşadıkları travmanın izlerini taşıdıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Doktor arkadaşlar ellerinden gelini yapıyorlar, çaba harcıyorlar. Yoğun bakımda olan hastalar var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşmaları en büyük arzularımızdan birisidir. Belediyeler çalışıyor, belediye başkanlarımız çalışıyor. Hastalara ulaşmaya çalışıyorlar. Enkaz altında kalanlar var, gerçekten de insan bu gibi bir durumda ne söyleyeceğini tasarlayamıyor. Çok büyük acılar gerçekten, çok büyük acılar var. Az önce bir kadını ziyaret ederken, yani hıçkırıklarını tutamadı, nasıl kurtulduğunu anlatmaya çalıştı. Zor bir şey ama her şeyden önce buraya gelen ve tedavi olan hastalara doktor arkadaşlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Bütün doktor arkadaşlara yürekten teşekkür ederim."