Uçak ambulanslar deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı
Sağlık Bakanlığına ait uçak ve helikopter ambulanslar ile Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralının nakli sağlandı- Yaralılar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 20:30, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 21:15
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 900'ün üzerinde yaralı, uçak ambulanslar, uçaklar ve helikopterlerle Ankara, İstanbul ve çevre illere sevk edildi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan durumu kritik kişilerin hastanelere nakli için uçak ambulanslar ve helikopterler Türkiye'nin bir ucundan diğerine durmaksızın uçuyor.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 7 helikopter ambulans, 6 uçak ambulans, Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar 24 saat görev yapıyor.
Bu kapsamda depremin etkilendiği bölgelerden Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deki hastanelere 900'ün üzerinde hastanın hava yolu ile nakli sağlandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız