Antalya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Belek Mahallesi'ndeki bir sitenin giriş kapısına gelen Emrullah Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen Feyyaz B. (43), Osman B. (45), Sedat B. (61), Nuriye B. (41) ve Yılmaz K. (50) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrullah Ç. yanında getirdiği tabancayla husumetlilerine ateş etti.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kurşun isabet edenlerden Osman B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Feyyaz B. de kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralanan Sedat B, Nuriye B. ile Yılmaz K. sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sedat B. buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken diğer iki yaralanın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan ve Alanya ilçesinde aracının içinde intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen şüpheli Emrullah Ç'nin ağır yaralandığı, sağlık ekiplerince Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı öğrenildi.