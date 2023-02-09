Deprem sırasında ortaya çıkan korkutucu ışık tüyler ürpertti!
Diyarbakır'daki deprem sırasında ortaya çıkan korkutucu ışık tüyler ürpertti!
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 21:50, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 22:16
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayapınar ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen deprem sırasındaki ürkütücü ışık ve sarsıntı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız