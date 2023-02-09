Depremde 24 yaşındaki hemşire 88 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, bina enkazından depremden 88 saat sonra 24 yaşındaki Derya hemşire, sağ olarak çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 21:40, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 21:59
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Yeni Anadolu Madencilik ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi 2542 Sokak'taki Yaşam Kent Sitesi B/Blok enkazında yürütülen çalışmada, 24 yaşındaki Derya hemşire depremden 88 saat sonra kurtarıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız