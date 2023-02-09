Bozdağ'dan 'tutuklanma' iddilalarına sert tepki!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'un sosyal medyadan dile getirdiği 'tutuklanma' iddialarına ilişkin sert tepki gösterdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 22:08, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 22:11
Bozdağ'ın sosyal medyadan açıklaması:
Yardım ediyor,diye hakkında adli işlem yapılmış veya tutuklanmış hiç kimse yoktur.Bunun aksini söyleyen,müfterinin şahıdır,şeref ve ahlak yoksunudur.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız