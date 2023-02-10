10 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
10 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB üyesi ülkelerin liderlerinin olağanüstü zirve toplantısı ikinci gününde devam edecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe verecek.
(Ankara/13.08)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek. Birlik aynı zamanda TFF Yönetim Kurulu ile bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız