'120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik'
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 23:44, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 23:46
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız