Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 17 bin 674 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 23:55, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 23:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674
kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Kurtarılan
ve tedavisi devam edenler var, bu vatandaşlarımızın sayısı 72 bin 879."