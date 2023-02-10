Küresel şirketler Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem 10 kenti yerle bir ederken, tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Dev şirketler ardı ardına taziye mesajları yayımlayıp yardım kampanyaları başlatırken, bazılarının sessizliğe gömülmesi tepki çekti.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan dijital içerik platformları Netflix, Disney+ ve Spotify ile dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks depremin ilk üç günü sessizliğe gömülünce sosyal medyada yoğun eleştiriler aldı.

GELEN TEPKİ SONRASI ZORAKİ TAZİYE

Disney+ hariç diğer şirketler, gelen tepkiler sonrası depremin dördüncü gününde akşam saatlerinde apar topar açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamalar, vatandaşlar tarafından samimiyetsiz bulundu.