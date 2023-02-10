MSB, Hatay'da depremzedeleri kurtarmaya devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığının, bugüne kadar 22 vatandaşı enkaz altından sağ olarak kurtardığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 01:07, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 01:08
Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin ilk gününden bu yana Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız