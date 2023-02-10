Anne kız 92 saat sonra kurtarıldılar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde anne ile kızı 92 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hatice enkazdan el sallayarak çıktı, ambulansa binene kadar el sallamaya devam etti. Ardından Mihriban da sağ kurtulurken ekiplerinin elini sıkı sıkı tuttu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 02:12, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 02:14
Türkiye'yi yasa boğan ve 10 şehrin etkilediği depremin 4'üncü gününde bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkazda süren çalışmaların 92'inci saatinde güzel bir haber daha geldi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız