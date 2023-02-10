101. saatte umudun zaferi: 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı

Ekiplerin zamanla yarışı sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir mucize kurtuluş daha yaşandı.

Enkaz altında iki kız kardeşle iletişim kuruldu. Kardeşlerden biri enkazdan çıkarıldı. Diğer kardeşi çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında bir kişi 100 saat sonra mucize enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 96 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'DA 101. SAATE KURTARMA ÇALIŞMASI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı'ndan anne Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat 101. saatte sağ olarak çıkarıldı.