Ticaret Bakanı Muş, 'Asrın felaketi'nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi

Kahramanmaraş Depremi
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Meteoroloji'den 'çığ tehlikesi' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'çığ tehlikesi' uyarısı - Haritalı
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
101. saatte umudun zaferi: 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
101. saatte umudun zaferi: 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
'120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik'
'120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik'
Bakan Koca: 17 bin 406 kişinin hayatını kaybetti
Bakan Koca: 17 bin 406 kişinin hayatını kaybetti
Bozdağ'dan 'tutuklanma' iddilalarına sert tepki!
Bozdağ'dan 'tutuklanma' iddilalarına sert tepki!
Türk Telekom yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet sağladı
Türk Telekom yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet sağladı
AFAD son sayıyı açıkladı: 17 bin 134 kişinin hayatını kaybetti
AFAD son sayıyı açıkladı: 17 bin 134 kişinin hayatını kaybetti
Hatayspor 'ligden çekilme' kararı aldı
Hatayspor 'ligden çekilme' kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
Deprem yardımını çalan 4 belediye çalışanının işine son verildi
Deprem yardımını çalan 4 belediye çalışanının işine son verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti
Binalarla ilgili sorumluluğu olanlara adli tahkikatlar başlatıldı
Binalarla ilgili sorumluluğu olanlara adli tahkikatlar başlatıldı
'Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışanların ücretleri ödenecek'
'Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışanların ücretleri ödenecek'
Kamu kurumları konteynerde hizmet verecek
Kamu kurumları konteynerde hizmet verecek
CHP'li milletvekilleri, destek için birer maaşını bağışladı
CHP'li milletvekilleri, destek için birer maaşını bağışladı
Kilis İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve oğlu, depremde hayatını kaybetti
Kilis İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve oğlu, depremde hayatını kaybetti
İYİ Parti milletvekilleri birer maaşını depremzedelere bağışladı
İYİ Parti milletvekilleri birer maaşını depremzedelere bağışladı
Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak
Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak
OHAL kararı Meclis'te: Can kaybı 14 bin 351'e yükseldi
OHAL kararı Meclis'te: Can kaybı 14 bin 351'e yükseldi
Haluk Levent: Bölgeye kimse gönüllü gelmesin, yarardan çok zararı olabiliyor
Haluk Levent: Bölgeye kimse gönüllü gelmesin, yarardan çok zararı olabiliyor
Erdoğan açıkladı: Depremlerde can kaybı 14 bin 14'e yükseldi
Erdoğan açıkladı: Depremlerde can kaybı 14 bin 14'e yükseldi
Diyanet: Fitreler depremzedelere Ramazan'dan önce verilebilir
Diyanet: Fitreler depremzedelere Ramazan'dan önce verilebilir
AFAD, iki ilde arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
AFAD, iki ilde arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
Bakanlıktan açıklama: Refakatsiz çocuklara ilgili tek yetkili kurumuz
Bakanlıktan açıklama: Refakatsiz çocuklara ilgili tek yetkili kurumuz
71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri: Yarın okulum var
71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri: Yarın okulum var
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte depremle ilgili çıkan yalan haberler
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte depremle ilgili çıkan yalan haberler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ticaret Bakanı Muş, 'Asrın felaketi'nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi

"Bugün itibarıyla günlük 240 bin öğün sıcak yemeğin üzerine çıkmış bulunuyoruz burada, hem sivil toplum kuruluşlarının hem de ilgili kurumların toplam sayısını ifade ediyorum. Planlamamız 400 binin üzerine çıkmak"- "Kırsalı da dahil ettiğimizde şehrin yüzde 65'ine elektrik verilmiş durumda"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 07:30, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 07:33
Yazdır
Ticaret Bakanı Muş, 'Asrın felaketi'nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asrın felaketi" olanak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yürütülen çalışmalara ilişkin, "Bugün itibarıyla günlük 240 bin öğün sıcak yemeğin üzerine çıkmış bulunuyoruz burada, hem sivil toplum kuruluşlarının hem de ilgili kurumların toplam sayısını ifade ediyorum. Planlamamız 400 binin üzerine çıkmak." dedi.

Bakan Muş, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Afet Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısından sonra kentte depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bütün illerinden ciddi anlamda Adıyaman'a yardım geldiğine işaret eden Muş, yardımlardan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Depremin ardından 85 milyonun kenetlenip tek yürek halinde elindeki bütün imkanları seferber ettiğini vurgulayan Muş, şöyle konuştu:

"Biz burada arama kurtarma çalışmalarıyla ilgileniyorken, onlar da buradaki ihtiyaçların karşılanması için bütün imkanlarını büyük gayret içinde seferber etmişler. Toplumun bir kesimi veya başka bir kesimi değil, 85 milyonun tamamı aynı hassasiyetle davranıyor. Bu durum bizi motive ediyor. Ben iş dünyasına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten iş dünyasından çok ciddi destek veriliyor buraya, inanılmaz derecede yardım gönderiyorlar."

- Adıyaman merkezde iki mahalleye su verilmeye başlandı

Adıyaman'daki depremzedelere sıcak yemek hizmeti verildiğini belirten Muş, "Şehir merkezinde çeşitli noktalar belirlendi. Bugün itibarıyla günlük 240 bin öğün sıcak yemeğin üzerine çıkmış bulunuyoruz burada, hem sivil toplum kuruluşlarının hem de ilgili kurumların toplam sayısını ifade ediyorum. Planlamamız 400 binin üzerine çıkmak, onunla ilgili de gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlçelerimizde de ayrı şekilde sıcak yemek faaliyeti yürütülüyor." diye konuştu.

Şehrin önemli bölümüne elektrik verilmeye başlandığının altını çizen Muş, şunları söyledi:

"Tabii kopan kablolar, kopan hatlar var. Onların tamir edilmesi gerekiyor, o biraz zaman alıyor ama şu an itibarıyla kırsalı da dahil ettiğimizde şehrin yüzde 65'ine elektrik verilmiş durumda. Birkaç ilçemiz hariç, ilçelerimizin tamamına elektrik verilmiş durumda. Bir taraftan belediyemiz, suyun tekrar şehre verilebilmesi için büyük çaba içinde. Adıyaman merkezde şu an iki mahalleye su verilmiş durumda, Altınşehir ve Fatih mahallelerine. Yine buradaki altyapıyı tamir ettikçe daha fazla bölgeye su verilecek."

- "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, şehir merkezine araçlarıyla gelmesinler"

Muş, çalışmaların kent genelinde hızlanarak devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlave iş makinelerimiz yolda, intikal edecekler var. Onların gelmesiyle çalışmalarımızı çok daha hızlandıracağız. Zaten Adıyaman'da son bir iki günde çalışmaları ciddi şekilde hızlandırmış durumdayız. Buradan bir beklentimizi, ricamızı da ifade etmek istiyorum. Çok sayıda insan buraya gelmek istiyor, yardımcı olmak istiyor. Burada bir planlama yapılmış durumda. Profesyonel ekipler var, gönüllüler var. Özellikle Bulvar Caddesi dediğimiz, Valiliğin olduğu caddeye sivil araçların gelmesi çalışmaları olumsuz etkilemekte, iş makinelerinin, AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin hareket kabiliyetini kısıtlamakta, ambulansların gidişini kısıtlamakta. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, şehir merkezine araçlarıyla gelmesinler. Yaya gelebilirler, buna bir kısıtlama getirmiyoruz. Birinci öncelikli işimiz insanların hayatlarını kurtarmak. Şu an enkaz altında belirlediğimiz 4 kişi var, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla halen sağ olan insanlarımız var. Zamanla yarışıyoruz."

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Asrın felaketi" olanak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Bundan sonra yapacaklarımız özellikle çadır alanlarının tahsisi ve oraların yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Peşinden konteyner kentlerin oluşturulmasıyla ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Afet Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısından sonra kentte depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Adıyaman genelinde deprem nedeniyle 3 bin 105 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 716 kişinin de yaralandığını ifade eden Karaismailoğlu, il genelinde 1939 binanın yıkıldığını belirtti.

Bunlarla ilgili gerekli etüt çalışmalarını tamamladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Enkaz kaldırma çalışmalarının akabinde molozların ve hafriyatın kaldırılmasıyla ilgili de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle arama kurtarma ekipleri işlerini bitirdikten, bizlere teslim ettikten sonra hızlı bir süreç arkadan geliyor." diye konuştu.

Adıyaman genelinde 10 bine yakın arama kurtarma uzmanının çalıştığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yine 10 bin asker ve jandarma hakikaten çok özverili çalışma gerçekleştiriyor. Emniyet kuvvetlerimiz, çeşitli kurumlarımızın gönüllü arama kurtarma ekipleri, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma, askerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının bütün genel müdürlükleri, personeli ile yoğun bir mücadele var. Bunun yanında gönüllülerin de özellikle lojistik anlamında destek grubu olarak yapılan çalışmalara büyük katkısı var. 600'ün üzerine iş makinesi ve bunun yanında yabancı ülkelerden gelen konusunda uzman 812 arama kurtarma ekibi de çalışmalarımıza hızlı şekilde yardımcı olmaktalar. Tabii hassas bir çalışma yürütüyoruz. Enkaz altından vatandaşlarımızın canlı olarak kurtarılması bizim birinci önceliğimiz. Hamdolsun, canlıya halen ulaşmaya devam ediyoruz. Temennimiz bunun devam etmesi."

Karaismailoğlu, ölü sayısının artmamasının en büyük istekleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O nedenle enkaz kaldırma çalışmalarında süre biraz yavaş ilerleyebilir ama bundan sonra çok daha hızlı olacaktır. Bundan sonra yapacaklarımız özellikle çadır alanlarının tahsisi ve oraların yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Peşinden konteyner kentlerin oluşturulmasıyla ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor. Dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadık ama büyük, güçlü Türkiye inşallah bunun da üstesinden gelecektir. Tabii geri getiremeyeceğimiz, en büyük üzüntümüz can kayıplarımızın olması."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün kente geleceğini ve kendilerinden yapılan çalışmalar hakkında brifing alacağını sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek
THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti
Enkazdan çıkarılan en küçük can: 10 günlük Yağız ve annesi 90. saatte kurtarıldı
Enkazdan çıkarılan en küçük can: 10 günlük Yağız ve annesi 90. saatte kurtarıldı
Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede bir askerin şehit olduğu belirlendi
Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede bir askerin şehit olduğu belirlendi
Meteoroloji'den 'çığ tehlikesi' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'çığ tehlikesi' uyarısı - Haritalı
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Bu Habere Tepkiniz

Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, alanı rehberlik öğretmenliği müdür yardımcısı ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendiğine dair YÖK'ten açıklama geldi.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, okulların tatilinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek.
Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) görev yapan öğretmenlerin kursların başlama ve bitiş tarihleri ile yer değiştirme dönemindeki hizmet puanları konularına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
MEB depremden etkilenen illere ilişkin yeni kararlar aldı

MEB depremden etkilenen illere ilişkin yeni kararlar aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle eğitim öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Polis baba, 5 kişilik ailesini enkaz altından gardırop askılığıyla kurtardı

Polis baba, 5 kişilik ailesini enkaz altından gardırop askılığıyla kurtardı

Depremin en etkili yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan Kan ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde seslerini duyurup hayata tutundu. Polis olan baba, enkaz altında kaldığı yatak odasında eline geçirdiği gardırop demiri ile duvarı delip kendisini ve 5 kişilik ailesini kurtarmayı başardı.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.