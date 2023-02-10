CHP'li Başkan Hatay'da Özgür Özel'e sitem etti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay'da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz arasında geçen konuşma dikkat çekti.

"BERABER MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTIK"

Eryılmaz,

"Halkım bu kadar büyük bir felaketin üzerindeyken, burada bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım.' demene ben çok üzüldüm. Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık."

dedi.

Özel ise kendisini savunmak istedi. Buna müsaade etmeyen Eryılmaz, Özel'e kırgın olduğunu belirtti.

İşte o anlar.

İşte CHP'li Özgür Özel ile CHP'li Refik Yılmaz'ın arasında geçen konuşma:

Refik Eryılmaz: Buralar bizim. Bu felaket karşısında yapabileceğiniz bir şey yok mu? Kalkıp bu kadar felaketin üzerinden bana daha merhaba demeden senin alanda görmemiz lazım. Ben kabul etmiyorum çok üzüldüm. Bak beraber milletvekilliği yaptık.

Özgür Özel: Güzel kardeşim sen beni anlamıyorsun ki...

Refik Eryılmaz: Bana moral vereceğine bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim.

Özgür Özel: Sarıldım.

Refik Eryılmaz: Ya ben bunu beklerdim yani. Ama sen demedin bana bunu.

Özgür Özel: Dedim ya.

Refik Eryılmaz: Hayır demedin. Birilerini doldurdun yanıma

Özgür Özel: Ya vallahi öyle değil.

Refik Eryılmaz: Üzüldüm ağabey. Ben kan ağlıyorum burada, 24 saattir kan ağlıyorum.