'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatıyoruz'

Bakan Kurum, "e-Devlet" ve "hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen) 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devlet millet el ele, bu afetin altından kalkacak. Hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'te, dün Şatırhöyük ve Sakçagöz mahalleleri ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

Askeri helikopterle önce Şatırhöyük Mahallesi'ne giden Kurum, depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzedeleri dinleyen Bakan Kurum, "Büyük bir afet yaşadık. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. En iyisini, en güzelini daha iyisini hep beraber yapacağız. Vefat eden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Allah böyle acı ve keder bir daha yaşatmasın, birliğimizi, beraberliğimizi de daim eylesin. Devletimiz bütün imkanları ile Gaziantep'imizin, Nurdağı'mızın, diğer ilçelerimizin, mahallerimizin, köylerimizin yanındadır. Hiçbir endişeniz, hiçbir tedirginliğiniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Depremzede bir vatandaş ise, "Cumhurbaşkanımız bize buraya bütün ne varsa yağdırdı, Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Bütün bakanlarımız, vekillerimiz bizi aradı. Allah'ım böyle günleri bir daha bize yaşatmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı ve geçmiş olsun mesajlarını da ileten Kurum, şöyle konuştu:

"Bakanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla hep vatandaşımız için yapılması gerekenleri anbean takip ettik. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları, çadır, yemek, iaşe ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bugün bu istişareleri de yapmaya geldik. Burada kalacak vatandaşlarımız için konteyner-çadır talepleri, bundan sonraki sürece ilişkin, evlerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin taleplerinizi, isteklerinizi, arzularınızı alacağız. Çadırlarımızı da tamamlayacağız, ardından konteyner isteyenlere konteynerlerimizi göndereceğiz. TOKİ Başkanlığımızla da afetzede kardeşlerimize evlerimizi inşallah hızlı bir şekilde daha önceki afetlerde nasıl yaptıysak, bu afette de Çadırhöyük Köyü'nde de, Nurdağı'nda da, İslahiye'de de aynı anlayışla konutlarımızı yapacağız."

Kurum, muhtardan ihtiyaçlar konusunda bilgi de alarak, "Acil yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapalım. Kalıcı evlerle ilgili hasar tespitlerimizi dün itibarıyla tamamladık. Kalıcı evlerle ilgili de yapılması gerekenleri hep birlikte konuşalım. Bugün birlik beraberlik zamanı. Devlet millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak ve hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

- "Tek katlı, 105 metrekare, 3+1 daire"

Vatandaşlardan dinlediği talepleri bir taraftan not alan Kurum, ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi talimatını verdi.

Kurum, köylerde yapılacak kalıcı konutlarla ilgili de bilgi vererek, "Tek katlı, 105 metrekare, 3+1 dairenin, TOKİ Başkanlığımız ihalesini yapacak. İnşallah ilk başlayacağımız yerlerden birisi de burası olacak. Biz hepsini Allah'ın izniyle hep birlikte gidereceğiz." dedi.

- "Yeni evlerinizi en kısa zamanda teslim edeceğiz"

Sakçagöz Mahallesi'ne de giden Kurum, burada şunları söyledi:

"Eksiklerin hepsini biraz önce muhtarımızla konuştuk. Elektrikle ilgili kısmi elektrik bugün jeneratörle birlikte vermeye başlayacağız ve suyu beraber takip edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz tuvaletleri ve hayvanlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını gönderecek. Hasar tespit çalışmaları zaten tamamlandı. Yarın, TOKİ Başkanlığımız buraya gelip, yeni yapılacak evlere ilişkin muhtarımızla beraber sahayı gezecekler ve tespitleri yapacaklar. Sizlere yeni evlerinizi en kısa zamanda teslim edeceğiz."

Sakçagöz Mahallesi'ndeki afet çadırlarını ve seyyar mutfakları da gezen Kurum, seyyar mutfakta pişirilen çorbadan içti.

Kurum, depremde hayvanlarının da zarar gördüğünü ve onları sağmakta zorlandıklarını belirten depremzedelere, süt sağma makinesi göndereceği sözünü verdi.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerine de geçen Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezleri'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum'a, ziyaretlerde Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.