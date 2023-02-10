Dolar haftayı 18,83 TL'den kapattı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, haftayı 18,83 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 17:05, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 17:05
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8330
|18,8340
|18,8340
|18,8350
|Avro
|20,3150
|20,3160
|20,1480
|20,1490
|Sterlin
|22,9640
|23,0560
|22,8270
|22,9190
|İsviçre Frangı
|20,5460
|20,6160
|20,4080
|20,4780
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8030
|18,8530
|18,8040
|18,8540
|Avro
|20,2750
|20,3350
|20,1080
|20,1680
|Sterlin
|22,9040
|23,1040
|22,7670
|22,9670