Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi
Kahramanmaraş'taki depremler sonrası Tevekkelli köyünde kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık böyle görüntülendi
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 10:51, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 10:54
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan kırık görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız