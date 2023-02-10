Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında:

10 ilimizde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak.

Yine, 10 ildeki aileler istemeleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullarımıza nakledebilirler.

İki önemli sınav var, YKS ve LGS sınavı, bugün itibariyle kararlarımızı verdik, LGS 'de sadece 8. sınıfın birinci dönemi dahil olacak yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil edilmeyecek.