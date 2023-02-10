Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü gösteren görüntüde bir binanın yıkılmadan temeliyle beraber yan yattığı görüntülendi.

Beş katlı binanın temeliyle zarar görmeden yan yatması bina temelin yeterli derinlikte kazılmaması gibi akıllarda birçok soru oluşturdu.

Yine başka bir videoda yer alan görüntülerde ise yıkılan binanın enkazında, binada kullanılan malzemeler dikkat çekti.

Bina kolonunda kullanıldığı belirtilen demirin 10'luk demir olduğu ve kumun da yeterli çimentoyu barındırmadığı iddia edildi.