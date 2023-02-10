Hatay Belediye Başkanı: Böyle bir deprem 500 yılda bir olur
Hatay Belediye Başkanı: Üç ilçe hariç her yer yıkık
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 11:44, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 15:55
Kahramanmaraş merkezli depremde en çok zarar gören kentlerden biri de Hatay oldu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentteki son durumu NTV ekibinden Ahmed Arpat'a anlattı. Savaş, üç ilçe hariç Hatay'ın her yerinde yıkım olduğunu, ilk 2 gün telekomünikasyon sorunu yaşandığını ifade etti.
Hatay Belediye Başkanı Savaş, depremin boyutunu anlattı
Yaşananların ardından Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.
Savaş, anlattıklarıyla depremin boyutunu gözler önüne serdi.
Lütfü Savaş, depremin çok geniş bir alana yayıldığını belirtti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız