Kahramanmaraş Depremi
Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan açıkladı: Can kaybı 19 bin 388 yükseldi
Erdoğan açıkladı: Can kaybı 19 bin 388 yükseldi
Emeklilerin Şubat ayı maaşları erken ödenecek
Emeklilerin Şubat ayı maaşları erken ödenecek
18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
Özel okullardan depremzede öğrencileri burslu okutma kararı
Özel okullardan depremzede öğrencileri burslu okutma kararı
Deprem bölgesinde 144 bin 156 sağlıkçı görev yapıyor
Deprem bölgesinde 144 bin 156 sağlıkçı görev yapıyor
6 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
6 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
CHP Mersin Milletvekili: KYK yurduyla ilgili iddialar doğru değil
CHP Mersin Milletvekili: KYK yurduyla ilgili iddialar doğru değil
Erdoğan: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi
Erdoğan: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi
Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu
Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu
Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Deprem bölgesinde çalışmak isteyen hakim ve savcılara 'başvuru ekranı'
Deprem bölgesinde çalışmak isteyen hakim ve savcılara 'başvuru ekranı'
Adalet Bakanlığı'ndan genelge: Yağma olaylarına derhal soruşturma
Adalet Bakanlığı'ndan genelge: Yağma olaylarına derhal soruşturma
EGM: 302 hesap yöneticisi tespit edildi, 37'si gözaltına alındı
EGM: 302 hesap yöneticisi tespit edildi, 37'si gözaltına alındı
Hatay Belediye Başkanı: Böyle bir deprem 500 yılda bir olur
Hatay Belediye Başkanı: Böyle bir deprem 500 yılda bir olur
'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatıyoruz'
'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatıyoruz'
'Üç Büyükler'in statları, deprem yardım merkezine dönüştürüldü
'Üç Büyükler'in statları, deprem yardım merkezine dönüştürüldü
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji'den 'çığ tehlikesi' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'çığ tehlikesi' uyarısı - Haritalı
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
101. saatte umudun zaferi: 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
101. saatte umudun zaferi: 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
'120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik'
'120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik'
Bakan Koca: 17 bin 406 kişinin hayatını kaybetti
Bakan Koca: 17 bin 406 kişinin hayatını kaybetti
Bozdağ'dan 'tutuklanma' iddilalarına sert tepki!
Bozdağ'dan 'tutuklanma' iddilalarına sert tepki!
Türk Telekom yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet sağladı
Türk Telekom yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet sağladı
AFAD son sayıyı açıkladı: 17 bin 134 kişinin hayatını kaybetti
AFAD son sayıyı açıkladı: 17 bin 134 kişinin hayatını kaybetti
Hatayspor 'ligden çekilme' kararı aldı
Hatayspor 'ligden çekilme' kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

6 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 15:48, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 15:49
Yazdır
6 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Öte yandan "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Şanlıurfa'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yıkılan binalarda inceleme başlatıldı, karot örnekleri alındı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Şanlıurfa'da yıkılan binalarda yapılan arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından açılan soruşturmalarda binalarda inceleme yapmak üzere, 1 başsavcıvekili, 5 cumhuriyet savcısı, altışar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı.

İpekyol Caddesi'nde yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin kurtarıldığı Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyette bilirkişi olarak görev yapan Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Mermertaş, AA muhabirine, alandaki enkazın bir kısmının arama kurtarma çalışması sırasında kaldırıldığını söyledi.

- "İlk incelemelere göre ciddi malzeme kusurları tespit ettik"

Yapının tamamen göçmesinden dolayı yapısal kusurların görünemediğini ve şu aşamada malzeme kalitesiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Mermertaş, şöyle konuştu:

"İlk incelemelerimize göre, ciddi malzeme kusurları tespit ettik. Tabi bunları daha sonradan laboratuvar sonuçlarıyla netleştireceğiz. Beton içerisinde kullanılan kum-çakıl tane boyut dağılımının uygun olmadığını görüyoruz. Normalde yapısal betonlarda en fazla 3 santimetre civarı çakıl olması gerekiyorken burada yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük. Bu da beton dayanımında ciddi düşüşlere sebep olan bir şey. Esas değerlendirmeyi numune alım işlemleri tamamlanıp laboratuvar analizlerinden sonra yapacağız."

Prof. Dr. Mermertaş, binanın yapılışıyla ilgili de sorunlar olduğundan bahsederek, "Özellikle kolon ve kirişlerde deprem etkilerini alsın diye, yani kesme kuvvetlerini taşıması için kullanılan yanal donatılar, kanca yapılmadan kullanılmış, düz olarak 90 derece açıyla bağlanmış ve aralıkları standartların öngördüğü değerlerin üstünde görülmüş yani seyrek yapılmış donatıda. Yapı 2000 yılı öncesi bir imalat olduğu için bütün demirler düz demir olarak kullanılıyor. Bunlar tabi betonla tam bir aderans sağlayamıyor, bazı problemler yaşanıyor. Çok fazla paslanma gördük demirlerde, bu da demir ile donatı arasındaki yapışmayı ortadan kaldırıyor." ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilk gün yaşanan depremlerin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Hatay ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarından yapılan açıklamalarda bu illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayarak intihar girişiminde bulunan şüpheli öldü
2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayarak intihar girişiminde bulunan şüpheli öldü
104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okudu
104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okudu
'Deprem olsun' diye dua eden 2 kişiye gözaltı
'Deprem olsun' diye dua eden 2 kişiye gözaltı
Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu
Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu
Tekirdağ'da kamyon ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'da kamyon ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, alanı rehberlik öğretmenliği müdür yardımcısı ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendiğine dair YÖK'ten açıklama geldi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, okulların tatilinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek.
Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) görev yapan öğretmenlerin kursların başlama ve bitiş tarihleri ile yer değiştirme dönemindeki hizmet puanları konularına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.