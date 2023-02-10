Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir maaşını Şanlıurfa'da aşevine bağışladı

Bakan Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Haşimiye Meydanı'nda esnaf ziyareti yapan Nebati, sohbet ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şanlıurfa Aşevi'ni ziyaret eden Bakan Nebati, buradan yemek alan depremzedelere yemek dağıttı, aşevinin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Nebati ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, birer maaşlarını aşevine bağışlayarak bu paraların depremzedelere yemek sunulması için kullanılması talimatını verdi.