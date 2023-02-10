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Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 15:18, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 15:20
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Hasar tespit sitesi devrede

Bakan Kurum, Gaziantep Deprem Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda bulundu.

Kurum, vatandaşların depremden etkilenen hasarlı yapılarıyla ilgili durumlarını öğrenebilecekleri süreç hakkında şu bilgiyi verdi: "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler."

Depremin 5'inci gününde dakikaların bile önemli olduğunu anlatan Kurum, "Depremin 5'inci günündeyiz ve artık bundan sonraki süreçte dakikalar bile önemli. Cumhurbaşkanımız dün hem kentteki ailelerimize ve depremzedelere moral vermek amacıyla hem de arama-kurtarma faaliyetlerini incelemek üzere geldi. Bu kapsamda çadır kentte afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti. Yaşadığımız afet sebebi ile tüm illerimizde devletimiz milletimiz dünyadan gelen birçok yardım kuruluşu seferberlik şuuru içerisinde. An itibarıyla Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz hastanelerde tedavi altındadır.

Yaralı kardeşlerimizi gerek bizler gerekse burada ihtiyacı olduğu gördüğümüz tüm ailelerimiz ziyaret ediyoruz. Onlarla ilgili her türlü tedbiri de alıyoruz. Tabi şunu da ifade etmek isterim; bizim milletimiz nasıl tüm acılara ortak olduysa. Vefat eden kardeşlerimizde hepimizin ailesidir. Onların her zaman yanında olacağız. Onların elini hiç bırakmayacağız. Gaziantep'te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri 1324 binada başlamıştı. Arama-kurtarma faaliyetleri çerçevesinde sadece 108 binada arama-kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalardaki faaliyetler tamamlanmış durumda" dedi.

"Yardım faaliyetleri hem havadan hem karadan devam ediyor"

İnsani yardımlar noktasında da çalışmaların sürdüğünü anlatan Kurum, 5 helikopter ile ulaşım sağlanamayan köylere ulaştıklarını söyledi.

Tüm köylerin eş zamanlı olarak ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Kurum, 16 bin 900 personel ile de arama-kurtarma faaliyetlerine son dakikaya kadar ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.

Kurum, "Umutlarımız hala diri. Dün itibarıyla baktığımızda 90'ıncı saatte kurtardığımız yavrularımız var. İnşallah Gaziantep'te bu mücadele tüm illerde olduğu gibi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz. İnsani ihtiyaçları takip ediyoruz. Gerek barınma gerekse beslenme adımlarını atıyoruz. Tüm birimler, hem havadan hem karadan yardım ekipleri çalışıyor. Köylerimize ulaşıyoruz ne ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyoruz. 5 helikopterimiz bu hizmetleri vermektedir. Tüm köylere eş zamanlı olarak acil ihtiyaçlar giderilmiş durumdadır'' diye konuştu.

15 bin 350 çadır kuruldu

Bakan Kurum, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kent genelinde çadır kurulumlarının da sürdüğünü söyledi. Kurum, "Şu ana kadar 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. 25 bin çadır için de planlama devam ediyor. Konteyner kurulum süreci de başladı. 500 konteyner İslahiye ve Nurdağı'nda belirlenen alanlara kurduk. Etap etap bunu arttıracağız. Gaziantep'te 15 bin kurulumu için planlama yaptık'' ifadelerine yer verdi.

"Hasarlı binalara girmeyin"

Bakan Murat Kurum, kent genelinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, bu esnada 130 bin kişiyi geçici barınma merkezlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Kurum, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini anlatarak, "Vatandaşlarımız binaları ile ilgili hasar tespit devam ediyor. Vatandaşlarımızı bu esnada geçici alanlarda sağlıyoruz. 130 bin vatandaşımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bu süreç tamamlanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Nurdağı ve İslahiye'de su ve elektrik verilmesi süreci başlandı. Köylerimizde de kısmi çözümler ürettik. İnşallah kalıcı çözümleri de takip ediyoruz. İletişim ile ilgili sorunlar yaşıyorduk.

Tüm alanlar için üzerine koya koya gidiyoruz. Baz istasyonlarını bölgeye dağıttık. Tüm alanda iletişim sağlanma sürecini yapmaktayız. Enkazın kaldırılması ve artçı depremlerin tamamlanması ile birlikte sağlam binalara vatandaşlarımızı almamız gerekiyor. Uzmanlarımız ile hasar tespit çalışmaları tüm illerde çalışmalar devam ediyoruz.

Şu ana kadar ülke genelinde 122 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Gaziantep'te 4 bin 475 bina, 12 bin 423 ev konut ve iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ağır orta ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da tespit çalışmaları bittikten sonra kullanabileceğini ifade etmek istiyorum'' diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesi

Bakan Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesini başlatacaklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"10 ilimizde eş zamanlı olarak cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini de başlatmış olacağız. Depremin etkilediği 10 ilimizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut projesini inşallah TOKİ üzerinden başlatacağız. 30 bin mühendis ve işçimizi, arama kurtarma faaliyetine katılan firmalarımızı araç ve ekipleriyle birlikte 10 ile yönlendirdik. Bunlar çalışmalara devam ediyor. Yeni afet konutlarının kurulumu için de gerek zemin etütleri gerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz.

İnşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bir dakikayı bile önemsiyoruz. Burada bu afeti görmeyen vatandaşlarımız bu duyguyu anlayamazlar. O yüzden Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık. Bunu da duyurmuş olalım. Yeni İslahiye ve yeni Nurdağı'nın inşasını yapacağız. Eş zamanlı 10 ilde bunu yapacağız. Nasıl 2 gün içerisinde konteyner kurduysak, barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderdiysek, bu afette de aynı anlayışla tüm ekibimiz ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz.''

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