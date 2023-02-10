CHP Mersin Milletvekili: KYK yurduyla ilgili iddialar doğru değil
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, KYK yurduyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Dün sosyal medyada, Mersindeki bir kız öğrenci yurdunda Suriyelilerin bazı kızlara tecavüz ettikleri, yurtta uygun olmayan müstehcen görüntülerin oluştuğu iddia edilmişti.
Mersin'deki KYK yurdunu gezen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:
Müdüre hanım ve müdürümüz tek tek tüm odaları gezdirdiler bana. Hiçbir odada nargile veya müstehcen görüntülere dair emare yok. Hayat, Maraş, Adıyaman, Türkiye'nin her yerinden yurttaşlar geldi. Tabiki aralarında Suriyeliler, sığınmacılar ve Türk vatandaşı olanlar var. Bu listeyi AFAD vermiş. Ama herkes bilsin ki buraya sadece depremzedeler gelmiş. Odalar gayet temiz. Ben tek tek gezdim, herkes sakin olsun."
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Mersin KYK yurdu ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. CHP Mersin Milletvekili @alimahir bey, yurt müdüresi ile birlikte açıklama yaptılar. Meselenin doğrusunu anlattılar.İdris Kardaş (@idriskardas) February 10, 2023
Lütfen yalanlara itibar etmeyelim. Provakasyon yapmak isteyenlere alan açmayalım.pic.twitter.com/fXyywuH5By