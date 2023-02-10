CHP Mersin Milletvekili: KYK yurduyla ilgili iddialar doğru değil

Dün sosyal medyada, Mersindeki bir kız öğrenci yurdunda Suriyelilerin bazı kızlara tecavüz ettikleri, yurtta uygun olmayan müstehcen görüntülerin oluştuğu iddia edilmişti.

Mersin'deki KYK yurdunu gezen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

Müdüre hanım ve müdürümüz tek tek tüm odaları gezdirdiler bana. Hiçbir odada nargile veya müstehcen görüntülere dair emare yok. Hayat, Maraş, Adıyaman, Türkiye'nin her yerinden yurttaşlar geldi. Tabiki aralarında Suriyeliler, sığınmacılar ve Türk vatandaşı olanlar var. Bu listeyi AFAD vermiş. Ama herkes bilsin ki buraya sadece depremzedeler gelmiş. Odalar gayet temiz. Ben tek tek gezdim, herkes sakin olsun."