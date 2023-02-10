Ak Partili Vekil 11 akrabasını depremde kaybetti
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 15:35, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 15:37
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinden 11 kişiyi depremde kaybettiğini açıkladı.
Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız